Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 13:28

В Подмосковье рассказали, кто отвечает за долги по коммунальным услугам

При переходе прав собственности на квартиру возможно наличие задолженности по коммунальным платежам, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Согласно законодательству, ответственность за погашение долгов лежит на предыдущем собственнике и новом владельце.

Предыдущий собственник

Если в квартире образовались долги за коммунальные услуги, такие как электроэнергия, водоснабжение, водоотведение и содержание общедомового имущества, то предыдущий владелец отвечает за их погашение. Если новый собственник приобрел жилье с долгами, взыскивать задолженность будут с того, кто ее накопил.

Новый владелец

Обязан оплачивать взносы на капитальный ремонт. Эти платежи привязаны к конкретной недвижимости и задолженность должна покрываться тем, кто является владельцем на момент начисления.

Задача взыскания долгов с предыдущего собственника лежит на управляющей или ресурсоснабжающей организации, а не на новом собственнике.

Важно: если жилье было унаследовано, все коммунальные долги переходят к наследникам.

Что делать, если обнаружен долг по коммунальным услугам

Нужно направить заявление в свою управляющую компанию или к поставщикам ресурсов для открытия счета на нового собственника.

Необходимо предоставить выписку из ЕГРН, чтобы подтвердить дату возникновения права собственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.