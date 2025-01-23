В Подмосковье рассказали, как сохранить отношения с соседями во время капремонта

Капитальный ремонт многоквартирного дома — процесс, который затрагивает всех жильцов. Это испытание на терпение и взаимоуважение, но оно может пройти легко, если правильно выстроить коммуникацию, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Фонд капитального ремонта Московской области подготовил рекомендации, которые помогут избежать конфликтов и создать комфортные условия для всех участников процесса:

Начинайте с дружелюбия. Общение с соседями и рабочими лучше начинать с вежливого тона. Позитивный настрой поможет установить контакт и снизить напряжение. Не допускайте конфликтов. Временные неудобства от ремонта неизбежны, но агрессия только усугубит ситуацию. Вместо этого попробуйте спокойно и конструктивно обсудить свои переживания. Уважайте границы. Все жильцы имеют право на свое мнение, даже если оно отличается от вашего. Уважение личного пространства — залог мирного сосуществования. Ищите компромиссы. Если шумные работы мешают, договоритесь с подрядчиками или соседями о более удобном времени их выполнения. Проявляйте терпение. Помните, что ремонт — явление временное, а результаты его останутся надолго. Обращайтесь за поддержкой. Если проблема выходит за рамки обычных неудобств, свяжитесь с руководителем проекта центра управления проектами фонда капитального ремонта. Его контакты указаны на информационной табличке, размещенной в доме.

Следование этим рекомендациям позволит жителям Подмосковья с легкостью преодолеть все этапы капитального ремонта и сохранить добрососедские отношения.

Более подробную информацию о ходе капитального ремонта в доме можно узнать на официальном сайте фонда капитального ремонта Подмосковья: fkr-mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.