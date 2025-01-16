сегодня в 16:26

В Подмосковье рассказали, как провести капремонт многоквартирного дома

Крыши зданий регулярно подвергаются воздействию погодных условий: дождей, сильных ветров и таяния снега. Из-за этого возникает риск возникновения протечек кровли, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Протечки кровли и изношенные коммуникации являются серьезными проблемами, которые могут привести к повреждению имущества, ухудшению состояния элементов здания и даже угрожать безопасности жильцов.

Капитальный ремонт позволяет устранить эти проблемы и восстановить надежность и функциональность многоквартирного дома.

Фонд капитального ремонта Московской области может решить данные проблемы. Необходимо лишь запланировать работы по замене кровли, инженерных коммуникаций и провести ремонт фасада.

Плюсы для жильцов:

улучшение жилищных условий;

повышение уровня комфорта и безопасности проживания;

увеличение срока службы здания и снижение затрат на текущий ремонт в будущем.

Чтобы провести капремонт в многоквартирном доме, необходимо:

организовать общее собрание собственников;

подготовить и заверить протокол собрания;

отправить протокол в местную администрацию. Администрация рассмотрит возможность проведения работ и сформирует план.

После утверждения плана, фонд капитального ремонта проведет ремонт дома.

Проверить, включен ли дом в программу капремонта и какие сроки проведения работ, можно на сайте фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.