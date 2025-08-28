В Подмосковье проводятся работы на сети водоснабжения

28 августа с 12:00 до 22:00 в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Мособлводоканал проводит плановые работы по ремонту магистрального водовода «Восточной системы водоснабжения». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На этот период возможно временное ухудшение качества ресурса в многоквартирных домах — снижение напора и присутствие мутности.

В каких округах:

Лосино-Петровский;

Богородский;

Электросталь;

Щелково;

Балашиха (мкр. Железнодорожный).

При возникновении вопросов вы можете обратиться в диспетчерскую службу Мособлводоканала по телефону: +7 (496) 425-79-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.