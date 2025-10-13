В Подмосковье проводят трансформацию аварийно-диспетчерских служб

В Подмосковье установлен стандарт эффективной ресурсоснабжающей организации (РСО). Он состоит из 10 пунктов, по всем из них в регионе ведется работа. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Один из пунктов — трансформация аварийно-диспетчерских служб.

«Стандарт аварийно-диспетчерской службы — это ключевые мероприятия: установка датчиков на объектах ЖКХ, трансформация диспетчерской, перевод ее в цифровой формат, чтобы видеть и чувствовать инциденты и оперативно ставить задачу аварийной бригаде», — сказал Баранов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также сюда входит аварийная бригада, которая должна быть современной, укомплектованной, оснащенной техникой. Существует и стандарт работы — действия, временные промежутки, которые позволяют максимально быстро устранять аварии и подавать ресурсы жителям.

К 1 октября специалистам нужно было оснастить объекты датчиками, трансформировать диспетчерскую, внедрить информационные системы, укомплектовать бригады и аварийный запас. В рамках работ провели 4510 мероприятий.

Также была поставлена задача исполнения дорожных карт. Сейчас работы в полном объеме выполнили 57 РСО в 36 ОМСУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что модернизация системы ЖКХ предполагает трансформацию инфраструктуры.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.