В Подмосковье провели собеседования с замглав по ЖКХ из восьми муниципалитетов

В правительстве Московской области состоялись собеседования с заместителями глав восьми муниципалитетов по вопросам ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В правительстве Московской области прошли рабочие встречи с заместителями глав Домодедово, Лобни, Жуковского, Талдомского, Лотошино, Воскресенска, Сергиево-Посадского и Чехова. Представители министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, минчистоты, минэнерго региона и областного учебного центра оценили практические навыки кандидатов и их подходы к управлению.

Комиссия проверила умение разбивать крупные проекты на конкретные задачи, использовать цифровые инструменты контроля, выстраивать диалог с ресурсоснабжающими организациями, анализировать эффективность эксплуатации коммунального хозяйства и формировать профессиональные команды. Также оценивалась системная работа с обращениями жителей.

По итогам собеседований экспертная комиссия дала рекомендации по повышению эффективности работы и определила приоритетные направления развития для каждого муниципалитета. Приняты решения о кадровых изменениях для укрепления муниципального звена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.