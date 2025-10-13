В Подмосковье провели 82 контрольных вызова для проверки аварийных бригад

В Подмосковье идет трансформация аварийно-диспетчерских служб. В рамках работ с начала октября было проведено 82 контрольных вызова для проверки аварийных бригад, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Мы с начала октября приступили к контрольным вызовам на территории Подмосковья. По сути это имитация аварийного вызова. По чек-листу мы проверяем действия диспетчера и бригады, использование в работе программного обеспечения», — сказал Баранов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По итогам каждого контрольного вызова при необходимости проводится адресная работа с ресурсниками, разбор ошибок. Через пять дней проходит повторный вызов.

Всего было проведено 82 контрольных замера. 51 организация успешно сплавилась с вызовами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что модернизация системы ЖКХ предполагает трансформацию инфраструктуры.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.