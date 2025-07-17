В Подмосковье прошел семинар по энергоэффективным технологиям в теплосетях

В доме правительства Московской области состоялся отраслевой семинар на тему: «Применение современных энергоэффективных конструкций при строительстве и реконструкции тепловых сетей». Мероприятие, организованное при поддержке регионального министерства энергетики некоммерческой организацией «Ассоциация производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией», стало знаковым событием в сфере теплоснабжения и объединило на своей площадке около 300 специалистов коммунальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Со вступительным словом на семинаре выступил Первый заместитель министра энергетики Подмосковья Расим Тактаров. Он отметил важность взаимодействия бизнеса и власти в решении инфраструктурных задач и обозначил ключевые вызовы, стоящие сегодня перед отраслью.

В Московской области реализуется самая масштабная в стране региональная программа модернизации теплоснабжающего хозяйства, требующую внедрения инновационных технологий и профессионального диалога. Такие мероприятия, как данный семинар, способствуют обмену опытом, снижению аварийности и повышению надежности и энергоэффективности в жилищно-коммунальной сфере, что положительно влияет на качество жизни жителей региона.

Директор Ассоциации Лидия Трошина выступила с докладом, рассказав о современных тенденциях на рынке предизолированных трубопроводов, применяемых при строительстве теплотрасс, а также затронула вопрос повышения надежности и безопасности теплосетей за счет оснащения их системами оперативного дистанционного контроля с интеграцией данных в системы диспетчеризации.

Также на семинаре с докладом выступил заместитель генерального директора АО «Инжпроектсервис» Алексей Лейтман. Он рассказал о возможных проблемах при проектировании и строительстве теплопроводов в Московской области. При планировании программ модернизации теплосетей данные вопросы будут дополнительно изучены и проанализированы.

Помимо этого, учитывая высокую социальную значимость задач, стоящих перед сферой теплоснабжения, на семинаре ключевое внимание было уделено качеству трубной продукции и оборудования, предназначенного для строительства тепломагистралей.

В своем докладе генеральный директор ООО «Современные комплексные тепловые коммуникации» Игорь Обухов рассказал о методах обеспечения качества и опыте эксплуатации трубовопроводов в ППУ изоляции на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Традиционно анализ статистики повреждаемости на тепловых сетях показывает, что наибольший процент приходится на заделку стыковых соединений. Надежной защите стыковых соединений тепловых труб с применением термоусаживающихся муфт был посвящен доклад генерального директора ООО «ПФК Техпрокомплект» Дениса Орлова. В рамках семинара был освещен вопрос заделки стыковых соединений тепловых труб. Было отмечено, что изоляция стыковых соединений происходит в трассовых условиях, где в основном применяется ручной труд, и механизация процессов затруднена. В связи с этим контроль качества работ, а также выбор применяемых материалов имеет важное значение. Помимо стандартных условий прохождения трубопровода, бывают особые нестандартные варианты. И здесь на помощь придут производители, которые способны разрабатывать специальную неклассическую продукцию. В частности, одним из распространенных примеров является ремонт теплопроводов без резки трубы, где применение муфт невозможно.

Третье поколение полимерных теплоизолированных труб было представлено в ходе доклада коммерческого директора ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» Вадима Ена.

Об уникальной роботизированной технологии внутритрубного диагностирования методом акустического резонанса, предоставляющей полную, надежную, а также достоверную информацию о внутреннем и внешнем состоянии трубопровода в своём докладе рассказал директор группы компаний «ЮНИКОМ» Сергей Агапов. Результат диагностики позволяет управляющим компаниям (балансодержателям сетей) сокоратить аварийность на трубопроводах путем эффективного ранжирования сетей и расстановки приоритетов в выполнении восстановительных работ.

Также на семинаре обсудили энергоэффективное оборудование АДЛ для теплоснабжающих предприятий Подмосковья. Директор департамента трубопроводной арматуры ООО «Торговый Дом АДЛ» Вячеслав Самойлов представил линейку подобного оборудования для реконструкции и модернизации сектора ЖКХ и энергетики.

Директор ООО «мариленд-Бел» Владимир Симиненко рассказал о расширении номенклатуры сильфонных компенсаторов, выпускаемых предприятием, и методах контроля, применяемых для обеспечения стабильно высокого качества продукции при строительстве тепловых сетей.

Материалы представленных на семинаре докладов охватили все практические аспекты организации жизненного цикла тепловой сети. Логическим завершением программы стало выступление Сергея Романова, который рассказал о правилах проведения входного контроля качества труб в ППУ изоляции и осветил вопросы технического надзора.

На семинаре была отмечена высокая активность и заинтересованность слушателей. От профессионального сообщества поступил ряд предложений о дальнейшем развитии сотрудничества Министерством энергетики Московской области и Ассоциации для реализации масштабной программы обновления инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.