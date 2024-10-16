В Подмосковье завершился форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ». На нем работал интерактивный стенд министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители на практике смогли познакомиться с техническим оснащением инструментального контроля территориальных отделов ведомства.

«Ежедневно в своей работе мы прибегаем к использованию ряда приборов. К примеру, при помощи специальных щупов измеряем уровень влажности в помещении, температуру воздуха в квартире, горячего водоснабжения. Также применяем и квадрокоптеры при обследовании состояния кровель многоквартирных домов», — отметил инспектор министерства Сергей Досманов.

Особый интерес во время презентации у жителей вызвал тепловизор, определяющий степень промерзания стен в зимний период и нивелир, фиксирующий отклонения инженерных конструкций при обследовании жилого фонда на аварийность.

Отраслевые специалисты ведомства совместно с инспекторским составом провели личные консультации для гостей по вопросам содержания МКД, придомовых территории, работы в мобильном приложении общественных инспекторов и лицензирования УК. Все получили разъяснения и руководства к действию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.