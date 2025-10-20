В Подмосковье промышленный комплекс переработал более 93 тыс тонн электроники

За первые девять месяцев этого года промышленный комплекс «Вторалюминпродукт», специализирующийся на экологически чистой переработке электронных отходов, успешно переработал свыше 93 тысяч тонн неисправной электроники. Этот показатель демонстрирует рост на 30%, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

«На территории Подмосковья работает 11 комплексов по переработке отходов. Все они автоматизированы и оснащены новейшим оборудованием. Безусловно, все технологические процессы на комплексах необходимо продолжать совершенствовать, а также стараться создавать более безопасные и благоприятные условия, в том числе и для сотрудников таких предприятий», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Производственные мощности «Вторалюминпродукт» способны ежегодно обрабатывать до 650 тысяч тонн металлосодержащих отходов различного типа. Благодаря современным технологиям компания достигает показателя извлечения до 98% черных и цветных металлов, которые впоследствии находят применение в производстве новых промышленных и бытовых изделий.

Предприятие тесно взаимодействует с региональными операторами Подмосковья, ответственными за обращение с отходами, а также с предприятиями, занимающимися переработкой вторичных материалов. На комплекс поступает около 80% металлического лома со всего региона.

Полученная после переработки продукция направляется на крупные промышленные объекты, где ее используют для производства автомобильных двигателей, кровельных покрытий, труб и множества других изделий.

Стоит подчеркнуть, что внедрение системы раздельного сбора отходов играет ключевую роль в защите окружающей среды, позволяя сохранять природные ресурсы и снижать уровень загрязнения нашей планеты.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.