В Подмосковье продолжают капитально ремонтировать электрообъекты

Министерство энергетики Московской области продолжает реализацию мероприятий по капитальному ремонту электрообъектов региона. Цель мероприятий — значительное повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, работы по капитальному ремонту проводятся энергосетевыми компаниями в каждом муниципалитете региона. Так, в 2024 году «Мособлэнерго» планирует отремонтировать 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 км больше, чем в 2023 году.

Один из муниципалитетов, где недавно энергетики активно ведут работы — городской округ Химки. Там «Мособлэнерго» приступило к капитальному ремонту трансформаторной подстанции ТП-405, обеспечивающей электричеством 5 многоквартирных домов, центральный тепловой пункт, церковь и лицей № 6, расположенные на улице Нахимова города Химки.

В ходе работ в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ специалисты выполнят замену ячеек ШШП на распределительные шкафы низкого напряжения ШРНН, что повысит безопасность и надежность функционирования трансформаторной подстанции и положительно скажется на качестве электроснабжения более 300 потребителей округа.

Всего в рамках программы капитального ремонта «Мособлэнерго» 2024 года в Химках энергетики планируют заменить оборудование в 9 трансформаторных подстанциях. Наибольшие объемы работ будут выполнены летом.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.