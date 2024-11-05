сегодня в 12:35

В Подмосковье продолжается прием заявок на конкурс «Лучший председатель совета МКД»

Заявки на конкурс «Лучший председатель совета МКД Московской области» принимаются до 25 ноября. Принять участие в нем может любой действующий председатель совета многоквартирного дома в Подмосковье, зарегистрировавшись на сайте . Участник должен иметь гражданство России и проживать в Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Конкурс пройдет в два этапа:

с 1.11.2024 по 25.11.2024 — прием заявок и определение 10 финалистов.

с 25.11.2024 по 30.11.2024 — распределение призовых мест среди 10 финалистов — председателей советов МКД по результатам первого этапа.

Номинации конкурса в 2024 году:

до 100 квартир в МКД;

от 100 до 300 квартир в МКД;

более 300 квартир в МКД.

Общий призовой фонд конкурса в 2024 году составит 1 000 000 рублей и распределится следующим образом:

1-е место — 150 000 рублей;

2-е место — 100 000 рублей;

3-е место — 70 000 рублей;

Специальный приз — 40 000 рублей (1 призовое место)

Для подтверждения статуса председателя совета МКД к заявке необходимо приложить копию протокола общего собрания собственников, а также описать достигнутые результаты работы совета многоквартирного дома, приложив фото или видео подтверждение проделанной работы на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.