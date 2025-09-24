В Подмосковье продолжается масштабная модернизация теплоснабжения

С началом отопительного сезона 2025/2026 в Московской области стартовала подача тепла в социальные объекты (детские сады, школы, больницы, поликлиники). Параллельно с этим в регионе продолжается реализация масштабной программы модернизации систем теплоснабжения, инициированной губернатором А. Ю. Воробьевым, которая направлена на снижение износа коммунальной инфраструктуры и повышение ее надежности. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов отметил: «Старт отопительного сезона — это не финишная черта, а один из этапов нашей постоянной работы. Мы ведем ее комплексно: обеспечиваем подачу тепла жителям, одновременно реализуя программу модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей и внедряя цифровые технологии в отрасль. Только при таком подходе мы можем гарантировать стабильность и высокое качество теплоснабжения для жителей Подмосковья».

Ярким примером такой работы является Рузский муниципальный округ. Здесь завершаются работы по капитальному ремонту котельной «Промзона». На объекте установлена новая станция химводоподготовки воды, смонтированы 2 новых котла, один из них обмурован, установлена система автоматики безопасности. Сейчас на объекте теплоэнергетики проводят пуско-наладку нового оборудования. Важно подчеркнуть, что все работы ведутся без отключения потребителей — ресурс подается в штатном режиме.

Помимо этого, в округе модернизировали теплосеть, заменив почти полтора километра теплотрассы. Это напрямую влияет на качество коммунальных услуг для 10 тыс. жителей, а также 4 детсадов, 2 школ, 2 поликлиник. В настоящий момент ведется врезка новой сети в магистральную, что также не влияет на подачу тепла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.