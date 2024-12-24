В Подмосковье приняли на баланс 527 бесхозяйных электросетевых объектов в 2024 году

В Московской области проводится масштабная работа по консолидации бесхозяйного электросетевого имущества с целью повышения качества и надежности электроснабжения потребителей области и предотвращения аварийных ситуаций. В 2024 году территориальные сетевые организации Подмосковья приняли в эксплуатацию 527 бесхозяйных электросетевых объектов в разных городских округах региона. Всего за данный период была выявлена почти тысяча бесхозяйных электросетевых объектов, находящихся в зоне деятельности подмосковных территориальных сетевых компаний («Мособлэнерго», «Россети Московский регион»). Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Сведения о бесхозяйном имуществе поступают в результате ежемесячных обследований компаниями обслуживаемых территорий, а также от администраций городских округов и жителей региона. Проблема бесхозяйного электросетевого хозяйства актуальна для многих регионов нашей страны — большое количество сетей оказались брошены в конце 90-х — начале 2000-х годов вследствие финансовых кризисов и закрытия сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Бесхозяйность выявленных объектов электросетевого хозяйства устанавливается в судебном порядке. После вступления в законную силу судебного акта имущество передается в собственность компании.

Лидируют по количеству выявленного бесхозяйного электросетевого имущества городские округа Раменский, Люберцы, Балашиха, Мытищи, Щелково и Чехов.

«Работу по выявлению объектов, отвечающих критериям «бесхозяйности», Министерство энергетики Подмосковья проводит по поручению губернатора региона А. Ю. Воробьева с 2013 года. За это время выявлено более 12,7 тыс. электросетевых объектов, которые не имеют собственника, из них более 12,4 тыс. приняты в эксплуатацию сетевыми компаниями, то есть приняты на баланс по решению суда или эксплуатируются по договору безвозмездного пользования. Работа в этом направлении продолжится — очень важно, чтобы жители региона были гарантированно обеспечены электроэнергией, а консолидация электросетей, трансформаторных подстанций позволяет нам в полном объеме выполнять необходимые мероприятия по их ремонту и модернизации», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Так, дополнительно с 1 января 2025 года компания «Россети Московский регион примет в безвозмездное пользование еще более тысячи объектов муниципального электросетевого имущества в рамках исполнения функций системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). Эта работа является важным шагом на пути к созданию устойчивой энергетической системы в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.