В Подмосковье пресекли незаконную транспортировку 160 кубометров отходов

В Щелково и Раменском прошел совместный рейд министерства экологии с министерством чистоты Московской области, МВД РФ и Главным управлением региональной безопасности Московской области. Целью мероприятия было пресечение несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рейда инспекторы проверили 44 грузовика. У восьми из них отсутствовали необходимые документы, подтверждающие право на перевозку отходов. Также был предотвращен сброс строительного мусора объемом 160 кубических метров.

В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных нарушениях по части 1 статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) и статье 6.26 Кодекса Московской области об административных правонарушениях (КОАП МО).

Такие мероприятия направлены на улучшение экологической ситуации в регионе и предотвращение незаконной перевозки отходов. Подобные рейды проводятся регулярно для контроля за соблюдением природоохранного законодательства и обеспечения чистоты и порядка на территории Московской области.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.