В Подмосковье пресекли более 830 хищений электроэнергии в 2025 году

Энергетики компании «Россети Московский регион» в 2025 году выявили и пресекли более 830 фактов неучтенного потребления электроэнергии в Подмосковье. Общий объем бездоговорного и безучетного потребления составил около 298 млн кВт*ч, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Компания «Россети Московский регион» подвела итоги работы по выявлению хищений электроэнергии за 2025 год. За этот период специалисты зафиксировали свыше 830 нарушений. Суммарный объем незаконного потребления достиг порядка 298 млн кВт*ч.

Один из случаев произошел в городском округе Подмосковья во время плановой проверки производственного помещения индивидуального предпринимателя. Энергетики обнаружили вмешательство в работу измерительного комплекса. За несколько месяцев объем неучтенного потребления превысил 660 тыс. кВт*ч. Материалы проверки передали в правоохранительные органы.

В компании напомнили, что несанкционированное использование электроэнергии является нарушением закона и может повлечь административную и уголовную ответственность по статье 165 УК РФ. Самовольное вмешательство в работу энергооборудования также создает угрозу жизни и здоровью, снижает качество электроснабжения и может привести к поломке приборов и пожарам. В 2026 году энергетики продолжат системную работу по выявлению и пресечению подобных нарушений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.