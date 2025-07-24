В Подмосковье появится сеть мобильных камер на контейнерных площадках

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области запустило систему мониторинга контейнерных площадок с помощью мобильных камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках пилотного проекта первые камеры установлены на контейнерных площадках Солнечногорска, Дмитрова, Домодедово и Сергиева Посада.

«С целью усиления контроля за состоянием контейнерных площадок внедряем систему мобильных видеокамер. До 1 августа планируем оборудовать ими более 200 адресов. Особое внимание уделяем точкам, находящимся в «красной зоне» по количеству зафиксированных несанкционированных сбросов и перенакоплений отходов. Пилотный проект позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию на КП и оперативно реагировать на возникающие вопросы. Главное отличие от системы «Безопасный регион» — автономность питания, простота обслуживания и мобильность. Сигналы с камер поступают напрямую в округа и нашим региональным операторам» — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Тестирование показало эффективность технического решения:

отсутствие необходимости в прокладке оптоволокна;

автономность работы — питание от солнечных батарей;

простота обслуживания — минимальные требования к техническому сопровождению

удаленный доступ — мониторинг в режиме реального времени через мобильное приложение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.