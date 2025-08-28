В Подмосковье появится более 70 контейнерных площадок из переработанного пластика

Осенью, в рамках 4-го этапа модернизации контейнерных площадок, на территории Московской области будет установлено порядка 70 контейнерных площадок с облицовкой из переработанного пластика. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Подобная практика успешно зарекомендовала себя на примере городского округа Красногорск.

В чем особенность таких площадок

Ограждения КП, изготовленные из привычного металлического профлиста, сменят на легкую реечную антивандальную конструкцию из пластика. Специалисты отмечают, что рейки из переработанного пластика очень похожи на деревянные доски, но при этом они не выцветают на солнце и служат дольше.

Наибольшее количество КП планируется установить в Красногорске, Подольске и Балашихе.

Новый проект станет наглядным примером того, как вторичные ресурсы можно использовать для дальнейшего производства на благо региона.

Ранее глава региона Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.