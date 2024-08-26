В Подмосковье подвели итоги работы инспекторского состава с 19 по 23 августа

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляют ремонт подъездов, детских площадок и фасадов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в период с 19 по 23 августа прошли работы по приведению территорий в соответствие в ряде городских округов.

В Сергиево-Посадском окргуге проведены работы по покосу территории у дома № 7А на улице З-е Митино в городе Хотьково, а в Серпухове убраны навалы спиленных веток у дома № 144 на улице Ворошилова.

На территории Раменского городского округа приведена в нормативное состояние контейнерная площадка и прилегающая к ней территория в селе Кривцы, а в Подольске проведены работы по ремонту мусоропровода в доме № 2к3 на улице Сосновой В Фрязине восстановлена теплоизоляция стояка отопления в доме № 7А на улице Центральной, а в Звездном городке на общественном пространстве от АЗС до 10 КПП удалены 4 аварийных дерева.

В Лотошине устранено подтопление подвального помещения дома № 32 в поселке Кировский, а в Зарайске обновлены малые архитектурные формы вблизи дома № 2 на улице Металлистов.

В Ступине проведены работы по ремонту кровли жилого дома № 10 на улице Советской в селе Старая Ситня, а в городском округе Пушкинский отремонтированы и окрашены игровые элементы на детской площадке у дома № 17 на улице Дзержинского в городе Ивантеевка.

В Ленинском приведено в надлежащее состояние асфальтовое покрытие пешеходных зон и внутридворовых проездов на улице 2-я Радиальная и улице Гаевского в городе Видное, а в Серебряных Прудах восстановлено освещение на улице Луговой в поселке Успенский. В Кашире обновлен кирпичный фасад многоквартирного дома № 7к2 на улице Кржижановского, а в Жуковском проведены работы по уборке порубочных остатков у дома № 5 на улице Луч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.