В Подмосковье планируется обновить фасады у 1 тыс домов в 2025 году

В 2025 году в рамках программы капитального ремонта силами фонда капитального ремонта Московской области планируется обновить фасады 1 000 домов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ремонт фасадов приводит к заметным изменениям в облике зданий и улучшению их характеристик.

Основные положительные изменения после ремонта фасада:

улучшение внешнего вида зданий, придание им современного и эстетичного вида;

повышение энергоэффективности зданий, снижение теплопотерь и затрат на отопление;

защита стен от воздействия погодных условий, что продлевает срок службы здания;

улучшение звукоизоляции, снижение уровня шума внутри помещений;

возможность создания уникальных дизайнерских решений, которые подчеркнут индивидуальность и стиль здания.

«Фасад — это «лицо» здания, однако он не только придает строению эстетический внешний вид, но и защищает его жильцов от излишнего шума, неблагоприятных погодных условий и теплопотерь в зимний период», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Капитальный ремонт фасадов в этом году в наибольшей степени затронет следующие городские округа: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Подольск, Серпухов, Сергиево-Посадский.

Эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» ежедневно проверяют соблюдение строительных норм и правил во время проведения капитального ремонта домов.

Проверить, включен ли тот или иной дом в программу капремонта и какие сроки проведения работ, можно на сайте фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.