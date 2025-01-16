В Подмосковье планируется обновить фасады у 1 тыс домов в 2025 году
Фото - © Фонд капитального ремонта МО
В 2025 году в рамках программы капитального ремонта силами фонда капитального ремонта Московской области планируется обновить фасады 1 000 домов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Ремонт фасадов приводит к заметным изменениям в облике зданий и улучшению их характеристик.
Основные положительные изменения после ремонта фасада:
- улучшение внешнего вида зданий, придание им современного и эстетичного вида;
- повышение энергоэффективности зданий, снижение теплопотерь и затрат на отопление;
- защита стен от воздействия погодных условий, что продлевает срок службы здания;
- улучшение звукоизоляции, снижение уровня шума внутри помещений;
- возможность создания уникальных дизайнерских решений, которые подчеркнут индивидуальность и стиль здания.
«Фасад — это «лицо» здания, однако он не только придает строению эстетический внешний вид, но и защищает его жильцов от излишнего шума, неблагоприятных погодных условий и теплопотерь в зимний период», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Капитальный ремонт фасадов в этом году в наибольшей степени затронет следующие городские округа: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Подольск, Серпухов, Сергиево-Посадский.
Эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» ежедневно проверяют соблюдение строительных норм и правил во время проведения капитального ремонта домов.
Проверить, включен ли тот или иной дом в программу капремонта и какие сроки проведения работ, можно на сайте фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.
«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.