В Подмосковье перебои с холодным водоснабжением сократились в 2 раза

На контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы в течение прошедшей недели было поставлено 287 технологических сбоев, оперативные группы выполнили 296 выездов в муниципалитеты региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.

В ведомстве отметили значительную положительную динамику в работе подведомственной организации ГКУ МО «МОС АВС» по снижению числа технологических нарушений на объектах холодного и горячего водоснабжения, а также числа перебоев по электроснабжению.

Из 296 технологических сбоев 28 (32 — на прошлой неделе) горячего водоснабжения, 19 (38 — на прошлой неделе) холодного водоснабжения, 237 (221 — на прошлой неделе) обеспечения потребителей электричеством.

«Аварийные службы работают в безостановочном режиме, показатели технологических нарушений хоть и не в геометрической прогрессии, но достаточно заметно снижаются. Конечно же не менее важна гарантия предоставления бесперебойных коммунальных услуг гражданам, в том числе в случае террористических атак, поэтому в этом направлении также ведется активная профилактическая работа специалистами ГКУ МО «МОС АВС» — подытожил Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

Специалистами ГКУ МО «МОС АВС»проведено 29 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору. Всего с начала года сотрудники МОС АВС выполнили 3 884 выезда в муниципальные образования Московской области. Из них рабочие бригады выезжали 687, оперативные группы — 3 197 раз.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.