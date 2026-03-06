В Подмосковье оценили 8 проектов модернизации водоснабжения

Рабочая группа при Научно-техническом совете рассмотрела восемь проектов развития объектов водоснабжения и водоотведения в пяти округах Подмосковья. Эксперты проанализировали решения для Дмитрова, Клина, Одинцовского округа и Химок, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты оценили реконструкцию очистных сооружений и обновление инженерных сетей. В Дмитрове на улице Луговая планируется модернизация комплекса производительностью 22 тыс. кубометров в сутки с внедрением механической очистки, биореакторов и ультрафиолетового обеззараживания. В Клину разработан проект строительства главного канализационного коллектора диаметром 2 тыс. мм и протяженностью 3,2 км, а также насосной станции мощностью 2 500 кубометров в час. Новые сети рассчитаны на 110 тыс. жителей и предприятия округа.

В Одинцовском округе в поселке на улице Городок-17 реконструируют 6,5 км водопровода вместо сетей 1965 года постройки. Обновленная инфраструктура обеспечит качественной водой 5,6 тыс. жителей 45 многоквартирных домов. В Химках построят локальные очистные сооружения на улице Толстого производительностью более 6 тыс. кубометров в сутки для очистки поверхностных стоков с последующим сбросом в Химкинское водохранилище по нормативам для рыбохозяйственных водных объектов.

После реализации проектов качественное водоснабжение и водоотведение станут доступны более чем 300 тыс. жителей региона.

«Члены НТС предоставляют полное сопровождение — от технической доработки до экономического обоснования. Такой подход позволяет локальным предприятиям развивать технологический потенциал во всех муниципалитетах Подмосковья, а перспективные решения получают поддержку», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Экспертное сопровождение на этапе проработки помогает муниципалитетам внедрять эффективные решения и повышать надежность систем ЖКХ.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.