В Подмосковье отремонтируют 327 фасадов домов в 2026 году

В 2026 году в Московской области капитально отремонтируют 327 фасадов многоквартирных домов в 45 округах. Работы пройдут в рамках региональной программы капремонта под контролем профильных специалистов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Капитальный ремонт фасадов включает комплекс строительно-монтажных и отделочных работ, направленных на восстановление и усиление конструктивных и декоративных элементов зданий. Специалисты выполнят очистку и подготовку поверхностей, ремонт основания и грунтовку, утепление, а также штукатурку, окраску и облицовку. В перечень дополнительных работ входят гидроизоляция, устройство водосточных систем, ремонт балконов и лоджий.

Ремонт охватит 45 городских округов, в том числе Егорьевск, Коломну, Люберцы, Богородский, Реутов и Химки. Контроль за выполнением работ обеспечат фонд капитального ремонта и эксперты управления технического надзора капремонта, подведомственного региональному министерству ЖКХ.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что межведомственные штабы позволяют снизить административные издержки и синхронизировать действия всех участников программы.

«Это выстраивает прямое взаимодействие между подрядчиками, муниципалитетами, надзорными органами и управляющими организациями», — пояснил Григорьев.

Жителей домов будут регулярно информировать о ходе работ через стенды в подъездах. На них разместят QR-коды со сроками и видами ремонта, а также контактами руководителей проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.