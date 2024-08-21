В Подмосковье отремонтировали почти 1,8 тыс МКД в рамках региональной программы

Региональная программа капитального ремонта в Московской области продолжает демонстрировать высокие результаты. На сегодняшний день в рамках программы отремонтировано порядка 1 800 многоквартирных домов, обеспечивая жителям комфортные и безопасные условия проживания. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Одним из приоритетных направлений является ремонт систем газоснабжения. За первое полугодие 2024 года в 763 многоквартирных домах были завершены работы по замене этих систем, что составляет 70% от общего плана. До конца года планируется завершить работы еще в 329 домах.

Годовой план по ремонту газовых систем уже полностью выполнен в 9 городских округах: Бронницы, Волоколамский, Егорьевск, Кашира, Коломна, Краснознаменск, Луховицы, Молодежный и Серебряные Пруды.

Важные успехи также достигнуты в замене лифтового оборудования. В 2024 году в Подмосковье установлено 305 новых лифтов в 106 многоквартирных домах, что составляет 54% от запланированного объема.

Кроме того, в регионе отремонтированы 425 кровель, 268 фасадов и заменены внутренние инженерные коммуникации в 1000 многоквартирных домах.

«Мы активно работаем над выполнением плана капитального ремонта на 2024 год. Уже сегодня видны значительные результаты, что подтверждает наши усилия по улучшению жилищных условий в регионе. Мы продолжаем наращивать темпы, чтобы завершить запланированные работы в срок и обеспечить жителям комфорт и безопасность», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

За соблюдением строительных норм и правил в процессе капремонта следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Жители могут проверить, включен ли их дом в программу капремонта, и узнать сроки проведения работ на сайте Фонда капитального ремонта Московской области, перейдя по ссылке: https://fkr-mosreg.ru/map/ или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.