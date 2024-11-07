В Подмосковье отремонтировали перила и пандусы свыше чем в 220 подъездах МКД

По заявкам жителей коммунальные службы Подмосковья при содействии инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отремонтировали ограждающие перила и пандусы более чем в 220 подъездах региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно нормам и правилам законодательства пандусы должны быть оснащены поручнями и иметь небольшой угол наклона. Это делает конструкцию безопасным и удобным для всех групп населения.

В перечень ремонтных работ, которые выполнили специалисты управляющих организаций в октябре, вошли:

замена устаревших или поврежденных элементов;

устранение дефектов конструкций;

покраска.

В случае необходимости проведения ремонта в местах общего пользования нужно обращаться в свою управляющую компанию.

Если УК не реагирует на обращения и не принимает меры — стоит сообщить в территориальный отдел министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.