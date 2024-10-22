В Подмосковье отходы сократятся при запрете 3 видов неперерабатываемой упаковки

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые ограничения на производство и использование определенных видов упаковки. Запрет коснулся трех видов неперерабатываемой ПЭТ-упаковки, включая яркие кислотные оттенки, многослойную тару и бутылки с особой этикеткой из ПВХ, которые противоречат принципам циклической экономики. Данные меры направлены на снижение потребления трудноутилизируемой упаковки. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

При этом ограничения не затронут прозрачные бутылки, а также прозрачного голубого, зеленого и коричневого цветов.

Бутылки нестандартных цветов и многослойные ПЭТ-бутылки усложняют процесс переработки и становятся мусором.

Унификация упаковочной тары позволит переработчикам отходов в Подмосковье избежать ситуаций, когда одна нестандартная бутылка приводит к браку целой партии пригодного ПЭТ-сырья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.