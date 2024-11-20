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В Подмосковье определили первых победителей акции «Позвони нам, позвони»

По информации МосОблЕИРЦ, призы были разыграны среди тех, кто в октябре передал показания счетчиков по телефону контактного центра МосОблЕИРЦ 8 (499) 444-01-00 через голосового помощника. Выигрыш поступит на лицевые счета победителей для оплаты коммунальных услуг.

Акция продолжается. Следующий розыгрыш призов — в декабре.

Как стать участником акции:

в период приема показаний нужно позвонить по номеру 8 (499) 444-01-00;

не дожидаясь ответа оператора, на вопрос автоматической системы «Скажите, что вас интересует?» нужно ответить «Показания», продиктовать номер лицевого счета и передать показания счетчиков воды и/или тепла и/или электроэнергии;

необходимо дождаться подтверждения, что показания успешно приняты — голосовая система мгновенно внесет показания в базу данных МосОблЕИРЦ.

Акция продлится до 31 декабря 2024 года. Подробнее ознакомиться с правилами и условиями можно на сайте.

Сроки приема показаний счетчиков электроэнергии — с 15 по 25 число каждого месяца. Период передачи данных счетчиков воды и тепла может разнится и зависит от условий управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Уточнить сроки можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики» и в офисах расчетного центра.

Голосовой помощник по номеру 8 (499) 444-01-00 работает ежедневно с 6:00 до 23:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.