В Подмосковье определили первых победителей акции «Позвони нам, позвони»
Фото - © Фото: Александра Дмитриева/Фото: Александра Дмитриева
Генератор случайных чисел определил первых победителей акции «Позвони нам, позвони», выбрав 10 лицевых счетов: 33862430, 88692362, 91132677, 81748138, 33112048, 80566101, 32525183, 33819274, 31519170, 39024434, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
По информации МосОблЕИРЦ, призы были разыграны среди тех, кто в октябре передал показания счетчиков по телефону контактного центра МосОблЕИРЦ 8 (499) 444-01-00 через голосового помощника. Выигрыш поступит на лицевые счета победителей для оплаты коммунальных услуг.
Акция продолжается. Следующий розыгрыш призов — в декабре.
Как стать участником акции:
- в период приема показаний нужно позвонить по номеру 8 (499) 444-01-00;
- не дожидаясь ответа оператора, на вопрос автоматической системы «Скажите, что вас интересует?» нужно ответить «Показания», продиктовать номер лицевого счета и передать показания счетчиков воды и/или тепла и/или электроэнергии;
- необходимо дождаться подтверждения, что показания успешно приняты — голосовая система мгновенно внесет показания в базу данных МосОблЕИРЦ.
Акция продлится до 31 декабря 2024 года. Подробнее ознакомиться с правилами и условиями можно на сайте.
Сроки приема показаний счетчиков электроэнергии — с 15 по 25 число каждого месяца. Период передачи данных счетчиков воды и тепла может разнится и зависит от условий управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Уточнить сроки можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики» и в офисах расчетного центра.
Голосовой помощник по номеру 8 (499) 444-01-00 работает ежедневно с 6:00 до 23:00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.