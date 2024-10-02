В Подмосковье определили лучшие подъезды

В министерстве ЖКХ Московской области подвели промежуточные итоги смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». На данный момент авторитетное жюри подвело итоги конкурса в двух номинациях «Лучший отремонтированный подъезд» и «Лучший тематический подъезд» за 2022–2023 годы, так как в эти два года итоги конкурса не подводились из-за ковидных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» проводится в рамках губернаторской программы по ремонту подъездов многоквартирных домов, реализуемой уже на протяжении 6 лет.

Сейчас жюри выбрало 12 подъездов-победителей в двух номинациях.

За 2022 год в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» первое место занял подъезд в Реутове по адресу: ул. Октября, дом № 20, п. 1, второе место присудили подъезду в Видном на ул. Строительная, дом № 31, п. 2, третье место занял снова подъезд из Реутова на Юбилейном пр-кте, дом № 26, п. 1). В номинации «Лучший тематический подъезд» по тематике «Чем знаменит городской округ» первое место досталось подъезду из Балашихи в мкр. Железнодорожный, ул. Пушкина, дом № 12, п. 1, второе уверенно завоевал подъезд из города Ногинск Богородского округа на ул. Белякова, дом № 2, кор. 2, п. 2, третье место досталось подъезду из города Зарайска, 1-й мкр., д. 32, п. 2.

За 2023 год в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» победил подъезд из Балашихи (мкр. Железнодорожный, ул. Маяковского, дом № 36, п. 3). Второе место получил подъезд из Реутова (Юбилейный пр-кт, д. 49, п. 1), третье место присуждено подъезду из Ступино (ул. Калинина, д. 9, п. 1). В номинации «Лучший темаотический подъезд» по тематике «Наука и образование» победителем стал подъезд в городе Химки (ул. Германа Титова, д. 14к1, п. 5.). Второе место занял подъезд из города Клин (ул. Профсоюзая, д. 13к3, п.1), а третье — г. Раменский (ул. Свободы, д. 13, п. 3).

Дополнительно в течение этого месяца будут определены победители еще в одной номинации «Приз зрительских симпатий», в рамках которой 4 лучших подъезда выберут сами жители, которые проголосуют на портале «Добродел». После этого состоится награждение всех победителей конкурса.

«Конкурс на лучший подъезд привлекает значительное внимание жителей Подмосковья. Активное участие горожан обусловлено не только привлекательными призами, но и желанием улучшить условия проживания в своих домах. Жители стремятся применить дизайнерские решения и используют качественные материалы, вкладывая собственные средства, чтобы повысить свои шансы на победу. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности и заинтересованности в данном мероприятии», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Традиционно победители конкурса получают в награду путешествия по России. За последние годы несколько тысяч победителей посетили с экскурсиями Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Тулу, Крым, Сочи и Ростов-на-Дону, а также путешествовали по уникальным красотам и памятным местам Подмосковья.

Какие именно призы ждут победителей в этом году, пока остается секретом. Итоги конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий», а также награждение победителей ожидаются в начале следующего месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.