В Подмосковье онлайн-услугой по оформлению протезов воспользовались около 2,5 тыс раз

С начала года на портале госуслуг Московской области подано порядка 2,5 тыс. заявлений на предоставление бесплатных протезов, слуховых аппаратов и других приспособлений, которые облегчают жизнедеятельность. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Данная мера поддержки предназначена для жителей Подмосковья, не имеющих группы инвалидности. При этом показания для протезирования должны быть подтверждены справкой из подмосковного медицинского учреждения.

Оформить льготу можно в электронном виде, подав заявление на региональном портале госуслуг. Его рассмотрят в течение 7 рабочих дней. Результат поступит в личный кабинет. Если будет принято положительное решение, то заявителя включат в реестр граждан, которые имеют право на протезно-ортопедическую помощь.

В ведомстве добавили, что подать онлайн-заявку на получение протезно-ортопедической помощи также можно через приложение «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.