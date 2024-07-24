В Подмосковье обучат специалистов для более эффективной уборки снега

Для более эффективной уборки снега специалистов будут обучать лучше пользоваться полученной техникой, сообщил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Поскольку мы сейчас закупаем роторы в большом количестве, мы на себя должны взять ответственность и провести, подготовить ролики, семинары. Обучить наших дворников, работников МКУ для того, чтобы вот эта техника, которая достаточно ломкоемкая, они ее эксплуатировали эффективно», — сказал Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, в Подмосковье самый большой объем по закупкам техники. Он уточнил, что речь идет не о деньгах, а именно о количестве.

«Мы начнем обучение, как только получим эту технику, готовить людей, чтобы у нас в этом году эффективность уборки снега была более серьезная и мы качественно подошли к новому сезону», — добавил Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.