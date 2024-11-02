В Подмосковье обсудили вопросы управления многоквартирными домами

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели ежемесячное заседание межведомственной комиссии. На заседании присутствовали заместители глав из 24 городских округов, они обсудили вопросы управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства.

Ключевые вопросы повестки:

уровень активности собственников в переходе на электронный формат голосования в системе ГИС ЖКХ;

рассмотрение проблемных вопросов в сфере управления МКД;

смена управляющих организаций.

Рассмотрено текущее состояние рынка управления МКД в присутствии представителей: главного управления следственного комитета по региону, министерства территориальной политики МО, Главного управления региональной безопасности региона.

«Цель межведомственной комиссии — получение объективной картины о рынке управления МКД в регионе. Сегодня представители администраций предоставили информацию по актуальным вопросам, связанным с деятельностью УК. Были рассмотрены как ситуации, которым требуется дополнительное внимание, так и успешные кейсы. Например, Коломна у нас передовик по электронному голосованию. По предварительным итогам пять домов в ходе голосования на ГИС ЖКХ набрали необходимый кворум для дальнейшего перехода этого процесса полностью в онлайн формат», — сказал начальник управления по работе с управляющими организациями министерства Максим Гущин.

Всего рассмотрена эффективность работы УК в 517 многоквартирных домах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.