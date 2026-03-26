В Подмосковье обсудили цифровизацию водоснабжения на форуме ЖКХ

Форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» прошел в доме правительства Московской области с участием глав муниципалитетов, руководителей ресурсоснабжающих организаций и экспертов отрасли. На площадке представили новые подходы к цифровизации водоснабжения и снижению потерь ресурсов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Форум открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Приоритеты развития отрасли обозначил вице-губернатор Владислав Мурашов.

Одной из ключевых стала сессия «Умная вода: как цифровизация побеждает потери», посвященная водоснабжению и водоотведению. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев представил современные подходы к организации аварийно-восстановительных и профилактических работ.

«Сейчас наш фокус на цифровизации и диспетчеризации систем. До конца этого года планируем запустить передачу информации с датчиков на очистных сооружениях, ВЗУ и КНС в «боевую систему» ЖКХ-Центра, где оперативные дежурные ведут весь мониторинг», — сказал Кирилл Григорьев.

Он добавил, что в муниципалитеты поставили новую технику, а в октябре прошлого года запустили чат-бот «ЖКХ-Сканер» на базе искусственного интеллекта, который оперативно выявляет сигналы от жителей. По его словам, сроки восстановительных работ сократились почти вдвое, а количество жалоб снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отдельное внимание уделили автоматизации водоканалов. Внедрение программируемых логических контроллеров на водозаборных узлах позволит сократить трудозатраты и уменьшить бездоговорное потребление: вместо 5–10 сотрудников в смену потребуется 1–2 специалиста.

«На сегодняшний день системами диспетчеризации оснащено практически 100% объектов. Диспетчер в круглосуточном режиме видит ситуацию на каждой станции и при необходимости оперативно направляет аварийные службы», — сказал генеральный директор АО «Люберецкий водоканал» Евгений Клейнбурд.

До конца года предприятия планируют снизить объем просроченной дебиторской задолженности юридических и физических лиц перед ресурсоснабжающими организациями на 80%. В рамках форума также прошла выставка российских решений для автоматического учета ресурсов и минимизации потерь воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.