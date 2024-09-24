В Подмосковье обсудили дальнейшее развитие экономики в сфере обращения с отходами

В Мособлдуме состоялось рабочее совещание под председательством Владимира Шапкина. Участие в мероприятии приняли отраслевые специалисты министерства по содерджанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, руководитель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами, а также представители компаний-инвесторов проекта «Мегабак». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках дискуссии были затронуты темы:

модернизации площадок «Мегабак»;

установки дополнительных баков для раздельного сбор отходов на территории области;

переработки шин и кровельного материала;

утилизации опасных отходов.

Также особое внимание было уделено теме сбора «добрых крышечек» для дальнейшей переработки. Основные сложности возникают с их транспортировкой из школ и торговых центров на специализированные заводы. В ближайшее время будут предложены пути решения этой проблемы и наиболее рациональные способы оптимизации процессов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.