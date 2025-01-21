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В Подмосковье обновлены баки для отходов на более 70 контейнерных площадках

Региональные операторы Подмосковья продолжают обновлять баки на контейнерных площадках. Так, за прошедшую неделю, с 13 по 19 января, силами команды регоператора Каширского кластера ремонт и замена поврежденных емкостей для сбора отходов проведены в 7 городских округах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Работы выполнены по ряду адресов:

г. Лыткарино: ул. Первомайская, д. 23; ул. Ленина, д. 12; ул. Набережная, д. 11.

г. Дзержинский: ул. Лермонтова, д. 11а.

Ленинский г. о.: г. Видное, б-р Зелёные аллеи, д. 18; п. Новодрожжино, д. 11; д. Мисайлово, Литературный б-р, д. 6; д. Дрожжино, ЖК «Бутово парк 2», Новое шоссе д. 15; п. Молоково, б-р Ново-Молоковский д. 12 и др.

г. о. Домодедово: г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 36; г. Домодедово, ул. Кирова, д. 7 к. 1; г. Домодедово, ул. Кирова, д. 9 к. 1; г. Домодедово, ул. Кирова, д. 7 к. 4; г. Домодедово, ул. Коломийца, д. 8 к. 1 и др.

г. о. Коломна: д. Борисовское, ул. Родниковая; п. Лесной, ул. Соломахина, д. 6; д. Игнатьева, ул. Парковая, д. 13; г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 2, 4, 5; г. Коломна ул. Шоссейная д. 18 и др.

г. о. Кашира: д. Корыстово, ул. Бурлацкая; д. Острога, ул. Луговая, д. 4; д. Воскресенское, ул. Лесная; д. Колтово, д. 55; д. Колтово, д. 151.

м. о. Луховицы: г. Луховицы, ул. Островского, д. 3; с. Алпатьево, уч. 22 Б; д. Псотино, ул. Озерная, д. 152; г. Луховицы, улица Озерная, д. 25.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.