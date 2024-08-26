В Подмосковье обновлен автопарк «Красногорской городской службы»

«Большую работу по обновлению автопарка проводим в этом году в нашем муниципальном предприятии „Красногорская городская служба“, и уже сейчас на базу учреждения поступило 68 единиц техники», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

В числе новой техники — комбинированные дорожные машины, самосвалы, автобус, грузопассажирские и пассажирские ГАЗели, тракторы МТЗ-82 и МТЗ-320, экскаваторы-погрузчики. Расширение подвижного состава с акцентом на модернизацию ведем в преддверии продолжительного осенне-зимнего периода. И, усиливая действующую материально-техническую базу, параллельно организуем работу по привлечению кадров в состав МБУ «КГС». Почти за три года коллектив удалось увеличить с 60 сотрудников и создать на предприятии более тысячи рабочих мест.

Вместе с тем до конца года планируется поставка еще 31 единицы техники, которая в совокупности поможет выполнять самую важную задачу — наведение чистоты и порядка, оперативное и слаженное реагирование на все погодные вызовы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.