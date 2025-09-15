В Подмосковье обновили комплексный сервис для бизнеса

На портале госуслуг Подмосковья в комплексный сервис для бизнеса добавлен новый вид регионального надзора — в сфере туристской индустрии. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В 2022 году Подмосковье стало первым российским регионом, где появился цифровой сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности. Теперь комплексный сервис входит в число самых востребованных онлайн-услуг для бизнеса. Только с начала года им воспользовались более 11 тыс. раз», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Теперь комплексный сервис объединяет 46 видов надзора. Для заявителей доступны более 6 тыс. форм документов для бизнеса и контрольно-надзорных органов, в числе которых извещения, акты, уведомления, ходатайства, протоколы, уведомления и предписания, которые пользователи смогут отправлять в электронном виде.

Воспользоваться комплексным сервисом можно бесплатно на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» — «Прочее» — «Контрольно-надзорная деятельность».

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.