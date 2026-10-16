В Подмосковье обновили инженерные системы в 195 многоквартирных домах

Капремонт внутридомовых инженерных систем завершили в 195 многоквартирных домах в 43 округах Подмосковья с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Управление технического надзора капитального ремонта, подведомственное областному министерству ЖКХ, приняло результаты работ в 195 домах. Больше всего объектов приняли в Химках — 53, Балашихе — 31, Подольске и Воскресенске — по 30, Лобне — 23. С начала октября приемка прошла в 49 домах. До конца года работы планируют провести еще в 348 домах.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что в этом году договоры подряда заключают на срок до одного года. Один контракт включает не более пяти домов. Все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса. В реестр квалифицированных подрядных организаций также включили муниципальные управляющие компании.

«Все это делаем для того, чтобы выполнить свою главную цель — сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», — сказал Кирилл Григорьев.

Внутридомовые инженерные системы включают коммуникации и оборудование для отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Они обеспечивают предоставление коммунальных услуг и комфортные условия проживания.

Для своевременного капремонта собственники квартир должны предоставить доступ к внутриквартирным стоякам. В противном случае представители фонда капремонта Московской области составят акт недопуска, что может повлиять на сроки работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.