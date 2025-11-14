сегодня в 12:06

В Подмосковье объявлены аукционы на проведение капремонта многоквартирных домов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области объявляет о старте процедуры закупок и приглашает подрядные организации к участию в электронных аукционах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Мероприятия проводятся в рамках подготовки к реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД на 2026 год.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что за трехлетний период планируется провести работы в 4,4 тыс. многоквартирных домах. Обновления коснутся более чем 1,5 млн жителей.

Ключевая информация для участников:

размещение документации: вся аукционная документация размещена на официальной электронной торговой площадке РТС-тендер и в единой информационной системе в сфере закупок

перечень лотов: с актуальным перечнем лотов и полными условиями проведения аукционов можно ознакомиться на сайте РТС-тендер, перейдя по ссылке

условия участия: к участию в аукционах приглашаются все заинтересованные и аккредитованные подрядные организации.

Допуск к производству строительно-монтажных работ будет предоставлен после победы в аукционе и полного завершения всех необходимых административных процедур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.