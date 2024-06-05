В Подмосковье объявлен конкурс на выполнение работ по системам электроосвещения

Объявлен конкурс на выполнение работ по устройству систем наружного освещения. Срок окончания работ-ноябрь 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городских округах Московской области по адресам: Наро-Фоминский городской округ, д. Таширово, ул. Лесная, г. Верея, ул. Сиреневый бульвар, ул. Строителей, проезд Строительный, проезд Московский, пер. Строителей, ул. Грязнова, пр. Сиреневый, г. Наро-Фоминск, ул. Пешехонова, р. п. Калининец (КЭЧ), г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 4

Городской округ Домодедово, Лобановский а/о, д. Бехтеево, ул. Владимирская.

Городской округ Ступино, г. Ступино, Приокский переулок д. 9к1, с. Починки, д. Образцово, ул. Бол. Образцовская, ул. Мал.Образцовская, г. Ступино, тротуар вдоль ул. Горького, г. Ступино, тротуар на участке от ул. Маяковского до ул. Куйбышева, д. Леньково д. Лапино, д. Гридюкино , д. Дворяниново, Чирково, д. Рудины, д. Горки.

Выполнение работ по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, электроарматуры планируется завершить к ноябрю 2024.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.