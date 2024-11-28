В Подмосковье объяснили, как проверить долги при покупке и наследовании квартиры

«МосОблЕИРЦ» разъясняет жителям Московской области, как при покупке или наследовании жилья проверить его на наличие долговых обязательств. Новый собственник не отвечает за коммунальные долги прежних хозяев, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ обязанность по оплате ЖКУ появляется с момента вступления в права собственности или заключения договора найма.



Однако, есть исключения:

Долги по взносам на капитальный ремонт. В отличие от коммунальных услуг взносы на капремонт привязаны к собственности, а не к собственникам. Неисполненная предыдущими хозяевами обязанность по уплате взносов переходит к новым владельцам (ч.3 ст. 158 ЖК РФ).

Долги по наследству. Вступая в права наследования, новый собственник получает не только жилье, но и обязанность по оплате задолженностей за ЖКУ.

Как узнать о долгах

Перед покупкой жилья нужно запросить у продавцов документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по всем жилищно-коммунальным услугам и взносам на капитальный ремонт:

справку о начислениях и оплате по лицевому счету;

справку об отсутствии задолженности по оплате электроэнергии.

Получить такие документы может собственник или зарегистрированный житель, обратившись в клиентский офис МосОблЕИРЦ с паспортом или через личный кабинет.

При вступлении в наследство узнать о наличии и сумме задолженности можно в управляющей компании или в квитанции МосОблЕИРЦ.

После вступления в права владения следует переоформить лицевой счет на нового собственника, обратившись в любой клиентский офис МосОблЕИРЦ с заявлением и подтверждающими документами: паспортом собственника, выпиской из ЕГРН, домовой книги, договором купли-продажи или найма, дарения и пр.

Подать документы можно онлайн − через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», приложив скан или фото подтверждающих документов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.