сегодня в 18:58

В Подмосковье объяснили, как формируются платежные документы за ЖКУ

МосОблЕИРЦ каждый месяц формирует и доставляет жителям региона платежные документы за жилищно-коммунальные услуги. Процесс подготовки квитанций включает сбор и проверку большого объема данных, таких как показания приборов учета, информация о тарифах и нормативах, площади помещений и количество зарегистрированных жильцов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Передача показаний приборов учета и своевременная оплата счетов существенно влияют на корректность начислений за услуги ЖКХ. Кроме того, для тех, кто имеет право на льготы, своевременная оплата является гарантией получения субсидии.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, единый платежный документ, который включает услуги разных поставщиков, является более удобным для жителей по сравнению с множеством отдельных квитанций.

Дополнительная информация о платежном документе, включенных услугах, выгодных сроках оплаты и причинах изменения сумм от месяца к месяцу доступна на портале Твой Домовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.