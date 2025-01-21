В Подмосковье объяснили, что делать, если плата за ЖКУ начислена неверно

Коммунальные услуги для жителей многоквартирных домов предоставляют ресурсоснабжающие организации или управляющие компании, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

При начислении сверх положенной платы за коммунальные услуги исполнители услуг получают штраф, который должны будут выплатить жителям.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ № 354, в случае, если исполнитель жилищно-коммунальных услуг нарушает порядок расчета платы, то по обращению заявителя он обязан уплатить потребителю штраф в размере 50% от суммы превышения начисленной платы.

Как получить законные средства:

обратиться с заявлением в адрес исполнителя ЖКУ; дождаться результатов его проверочных мероприятий, по результатам которых принимается решение о выявлении нарушений в начислениях или об их отсутствии.

При выявлении факта нарушения в расчетах денежная сумма будет выплачена в срок не позднее 2 месяцев со дня получения обращения от потребителя услуги.

Выплата осуществляется путем снижения размера платы за соответствующую жилищно-коммунальную услугу.

В случае, если исполнитель услуги уклоняется от уплаты штрафа в установленном законом порядке, потребитель вправе обратиться в адрес Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с официальным обращением для принятия административных мер реагирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.