В Подмосковье нейросеть выявила еще 300 машин-нарушителей у контейнерных площадок

За месяц искусственный интеллект выявил свыше 300 случаев запаркованности контейнерных площадок, а с начала работы проекта — более 4,3 тыс. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Через камеры системы «Безопасный регион» искусственный интеллект «видит» машину, припаркованную у контейнерной площадки дольше 10 минут. Он фиксирует видеокадр и распознает госномер. Далее отправляет информацию на проверку, если нарушение подтверждается, автовладелец получает штраф.

Итог ИИ-практики ­– количество подобных нарушений сократилось на 40% в тех местах, где были выписаны штрафы.

Подробнее изучить эти и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.