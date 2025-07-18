В Подмосковье нейросеть выявила 4 тыс машин-нарушителей у контейнерных площадок

Искусственный интеллект через 548 камер системы «Безопасный регион» выявляет машины у контейнерных площадок и распознает их госномера. С момента реализации проекта нейросеть зафиксировала уже 4 тыс. таких нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Припаркованные автомобили у контейнерной площадки перегораживают путь мусоровозам, что нарушает график вывоза отходов. Такое нарушение приводит к накоплению мусора и жалобам жителей.

Нейросеть ежедневно анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион» и выявляет автомобили, припаркованные рядом с контейнерными площадками. На основе полученных данных автоматически формируется задание на проверку. Если ответственный исполнитель подтверждает нарушение, то в отношении автовладельца составляется протокол об административном правонарушении. Итог ИИ-практики ­– количество подобных нарушений сократилось на 40% в тех местах, где были выписаны штрафы.

Подробнее изучить эти и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.

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