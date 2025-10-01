В Подмосковье нейросеть помогает оформлять заявление на технический паспорт

«Услугу по подготовке технического паспорта перевели в «цифру» в 2023 году. Сейчас мы внедрили в нее искусственный интеллект, проверяющий прикрепленные к заявлению документы. Кроме того, в услугу добавили интерактивный календарь, благодаря которому можно самостоятельно выбирать дату и время выезда специалиста БТИ, а также автоматический расчет стоимости работ после указания характеристик объекта недвижимости. Оплатить счет можно прямо на регпортале», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новая функция на основе искусственного интеллекта помогает уменьшить количество ошибок при оформлении заявок на получение услуги. Пользователь, заполняя электронную форму, загружает копии необходимых документов. Когда файлы попадают в систему, нейросеть распознает и анализирует их, а затем определяет, корректные ли документы приложил заявитель.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Жилье» — «Другое». Воспользоваться ею могут физические лица, юридические лица и предприниматели. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.