В Подмосковье не допустили серьезных нарушений в работе электросетей в праздники

Электросетевое оборудование энергосетевых компаний в период новогодних праздников работало в штатном режиме — не было допущено серьезных перебоев в электроснабжении потребителей на территории Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

С 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» работали в режиме повышенной готовности, было организовано дежурство 3 223 работников в составе 657 бригад. Для оперативного проведения необходимых работ энергетики подготовили 2 867 единиц спецтехники, в том числе 279 передвижных дизельных электростанций.

В рамках подготовки к работе в дни новогодних каникул энергетики приняли дополнительные меры по обеспечению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Были проведены внеплановые проверки электросетей на территории обслуживания, в ходе которых энергетиками дополнительно были осмотрены линии электропередачи и оборудование.

Принятые меры позволили оперативно устранить локальные нарушения нормального режима работы электрических сетей, которые происходили в период новогодних каникул. Так, 2 января на время восстановительных работ на кабельных линиях 6 кВ в г. Пушкино энергетики организовали подачу электроэнергии по резервной схеме для трех котельных, больницы, двух насосных станций и части жилого сектора на ул. 50 лет Комсомола, Озерной, Тургенева, Московском проспекте. Также было задействовано четыре передвижные электростанции.

Благодаря труду оперативно-выездных бригад удалось обнаружить повреждения на кабельных линиях, а также в короткие сроки провести ремонтные работы. Нарушения в электроснабжении потребителей и социально значимых организаций п. Нахабино 3 и 6 января были устранены путем оперативных переключений. Причиной отключений также стали повреждения кабельных линий 6 кВ.

В период праздничных дней средняя длительность времени восстановительных работ не превысила 60 минут. Для устранения технологических нарушений основные и дополнительные аварийно-восстановительные бригады «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» и спецтехника работали в непрерывном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.