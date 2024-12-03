В Подмосковье назвали победителей конкурса «Лучший председатель Совета МКД»

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:31

В рамках 10-го ежегодного форума «Управдом», организованном впервые при поддержке министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в областном правительстве, подвели итоги 6-го регионального конкурса «Лучший председатель совета МКД». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня мы чествуем наших управдомов. Это ответственные люди, которым небезразлична судьба своего дома. Видим их успешное взаимодействие как с органами власти, так и с жителями. Совместная работа председателей советов МКД и нашего инспекторского состава дает результаты. С начала года общественниками выявлено более 6 000 дефектов в содержании территорий, каждый из которых оперативно был взят в работу и решен профильными службами», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Конкурсная комиссия в 2 этапа оценивала представленные заявки и фотоматериалы, отражающие деятельность претендентов по 18 критериям, среди них:

количество общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам управления домом;

санитарное состояние подъездов;

проведение работы по выявлению лиц, проживающих в многоквартирном доме без регистрации;

состояние придомовой территории.

Победители конкурса:

в номинации «До 100 квартир в МКД» — Гуляева Раиса Юрьевна из городского округа Дубна;

в номинации «От 100 до 300 квартир в МКД» — Филимонова Лариса Анатольевна из городского округа Серпухов;

в номинации «Более 300 квартир в МКД» — Воеводин Кирилл Юрьевич из Ленинского городского округа.

Все победители и призеры получили денежные призы — от 150 тыс. рублей до 70 тыс. рублей в зависимости от места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.