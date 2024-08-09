Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 13:27

В Подмосковье назвали лидеров по сбору и переработке вторсырья

Комплекс по переработке отходов — это современное предприятие, ориентированное на сбор, сортировку и переработку вторичных ресурсов. Задача КПО — эффективно управлять отходами для минимизации их негативного воздействия на окружающую среду. На территории Московской области действуют 11 современных КПО, которые вносят вклад в экологическую устойчивость региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Лидерами по сбору и переработке вторсырья являются: КПО «Восток» — отобрано 164 тонны; КПО «Дон» — отобрано 60 тонн; КПО «Нева» — отобрана 51 тонна; КПО «Храброво» — отобрано 29 тонн; КПО «Север» — отобрана 21 тонна.

Так, более 40 тыс. тонн полимерных отходов направлено на утилизацию для производства новой продукции. 30 тыс. тонн лома стекла направлено на заводы для получения новой стеклянной тары.

«Каждое из этих предприятий активно осуществляет сбор и последующую переработку различных видов вторсырья. За первое полугодие общий входящий поток отходов в регионе составил порядка 3 млн тонн, из которых более 360 тонн подлежат отбору для последующего вовлечения в хозяйственный оборот», — сказал первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Николай Скворцов.

Утилизация позволяет уменьшить нагрузку на свалки и сжигательные заводы, в результате чего снижается негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, переработка способствует экономии природных ресурсов, так как повторное использование материалов требует меньше энергии, чем производство новых.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.