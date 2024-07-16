Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 17:43

В Подмосковье напомнили правила оплаты за обращение с ТКО

Часто жители Подмосковья сталкиваются с проблемой неправильного начисления денежных средств за вывоз ТКО. В квитанции бывает некорректно указана площадь жилого помещения и выставлен неоправданно высокий счет, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Начисление платы за обращение с ТКО в многоквартирных и частных домах производится с 1 квадратного метра общей площади жилого помещения.

В случае, если права нарушены и расчет произведен неверно — следует обратиться в управляющую организацию или офис регионального оператора.

Если жители оплатили неправильно начисленные денежные средства, они будут возвращены.

Скорректировать данные о площади жилого помещения можно, обратившись к региональному оператору городского округа.

Ознакомиться с картой региональных операторов Подмосковья можно на официальном сайте министерства.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.