В Подмосковье напомнили правила оплаты за обращение с ТКО
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Часто жители Подмосковья сталкиваются с проблемой неправильного начисления денежных средств за вывоз ТКО. В квитанции бывает некорректно указана площадь жилого помещения и выставлен неоправданно высокий счет, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Начисление платы за обращение с ТКО в многоквартирных и частных домах производится с 1 квадратного метра общей площади жилого помещения.
В случае, если права нарушены и расчет произведен неверно — следует обратиться в управляющую организацию или офис регионального оператора.
Если жители оплатили неправильно начисленные денежные средства, они будут возвращены.
Скорректировать данные о площади жилого помещения можно, обратившись к региональному оператору городского округа.
Ознакомиться с картой региональных операторов Подмосковья можно на официальном сайте министерства.
В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.