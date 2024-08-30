Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 13:49

В Подмосковье напомнили правила безопасности при использовании газа

Газ — это эффективный источник энергии, но его использование требует особого внимания. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору настоятельно рекомендуют следовать простым, но важным правилам, сообщает пресс-служба ведомства.

Не стоит оставлять без присмотра работающие газовые приборы. Особенно это касается плит и котлов.

Нужно использовать газовые приборы строго по назначению. Плита не предназначена для обогрева помещений.

Нельзя допускать к газовым приборам детей.

Не стоит пытаться самостоятельно отремонтировать газовое оборудование. Нужно довериться профессионалам.

Крайне не рекомендуется закрывать дымоходы и использовать шиберы неправильно — это нарушает работу системы вентиляции.

Если почувствовали запах газа, стоит немедленно позвонить по номеру 112 или на горячую линию Мособлгаза: +7 (495) 122-40-04.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.